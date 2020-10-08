«Амур» вырвал победу в матче с «Северсталью», забросив две шайбы в конце третьего периода

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Северсталь». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу хабаровского коллектива.

Счёт в матче открыл нападающий «Амура» Александр Кузнецов, отличившийся на 18-й минуте первого периода. Во второй двадцатиминутке шайб заброшено не было, а на пятой минуте третьего периода нападающий «Северстали» Даниил Вовченко реализовал большинство, восстановив равновесие.

Автором победной шайбы стал защитник «тигров» Никита Камалов, поразивший ворота гостей за две минуты до конца периода. Окончательный счёт установил Валентин Пьянов, отправивший шайбу в пустые ворота.

В следующем матче команда Сергея Светлова на выезде сыграет с «Витязем» (12 октября). В свою очередь подопечные Андрея Разина 10 октября в Нур-Султане встретятся с «Барысом».