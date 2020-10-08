Генменеджер «Оттавы»: Мюррей будет исключительным ментором для нашей группы вратарей

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал обмен с «Питтсбург Пингвинз», в результате которого клуб получил голкипера Мэтта Мюррея.

«Приобретение Мэтта Мюррея является важным шагом усиления нашего состава. Это доказавший своё мастерство вратарь, у которого есть опыт сильного давления. И мы уверены, что он будет исключительным ментором для нашей группы молодых вратарей», — цитирует Дориона пресс-служба НХЛ.

Взамен «Питтсбург» получил 20-летнего нападающего Джонатана Грудена и право выбора во втором раунде драфта-2020. Контракт 26-летнего голкипера с зарплатой $ 3,75 млн был рассчитан до конца сезона, после чего он должен был стать ограниченно свободным агентом. Мюррей занимает третье место в истории «Пингвинз» со 117 победами в регулярном сезоне, уступая Марку-Андре Флёри (375) и Тому Баррассо (226).