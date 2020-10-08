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Антипов — о Ротенберге на тренерском мостике СКА: он имеет на это полное право

Антипов — о Ротенберге на тренерском мостике СКА: он имеет на это полное право
Хоккей / КХЛ 0

Пятикратный чемпион России, призёр чемпионатов мира Владимир Антипов поделился мнением о работе главы штаба СКА Романа Ротенберга на тренерском мостике команды.

«Появление босса СКА на скамейке команды вызвало большой ажиотаж? Это было предсказуемо. Во-первых, все ждали, как будет петербургский клуб решать вопрос с комплектованием команды в связи с возникшими проблемами. Во-вторых, был вопрос с теми, кто будет тренерами в этих матчах. На мой взгляд, из ситуации вышли более чем достойно. Думаю, многие ждали разгрома в этих матчах. Но команда показала качественную игру и характер. Одним словом, клубная система сработала оперативно и качественно.

У Романа есть соответствующее образование, значит он имеет на это полное право. Он — один из руководителей СКА и в сложной ситуации принял такое ответственное решение. Была критика в его адрес? У нас всегда что-то или кого-то критикуют, такое у нас отношение, я говорю про наш хоккей в целом. Это нормально, общепринятая практика – когда менеджеры в переломные моменты берут ответственность на себя, встают на тренерские места. Что и сделал Роман Ротенберг, причем без каких-то громких фраз и шумихи. Это правильно и можно только приветствовать такие шаги. Здесь же мы видим готовность руководства делать важные шаги и принимать решения», — сказал Антипов «Чемпионату».

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