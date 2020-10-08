Разин — о матче с «Амуром»: нам нужно было забивать свои моменты, а не смотреть на судей

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:3).
«Раннее начало игры, два периода спали. В третьем периоде «достучались». Начали играть, создавать моменты, забили. К сожалению, в большинстве забросили лишь одну шайбу, нужно было больше. Были моменты, как обычно, шайба ходит по ленточке. Пропустили, наверное, единственную за третью период позиционную атаку и проиграли матч.
Я не хочу обсуждать судейство. Когда соперник при пробросе еле дышал, то давали удаление, то нет. Противник получил передышку. Вот эти моменты мне непонятны. Но с судейством проблем нет. Матч проиграли мы сами. Судьи тоже люди, имеют право на ошибку. Нам нужно было забивать свои моменты, а не смотреть на судей», — приводит слова Разина пресс-служба лиги.
- 8 октября 2020
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