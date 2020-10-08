Голкипер «Витязя» Чечелев — о 96-м номере на драфте: это знак, что делаю всё правильно

Вратарь «Витязя» Даниил Чечелев поделился эмоциями от драфта НХЛ. Голкипер был выбран клубом «Калгари Флэймз» под 96-м номером.
«Ожидания на драфте? Хотелось, чтобы выбрали. Это знак, что делаю всё правильно. Приятно. Представители «Калгари» проводили со мной преддрафтовые интервью и после выбора позвонили и поздравили. Вечером около 22 набрали тренеры и генеральный менеджер «Калгари». Общались на английском, я выучил язык в школе, хорошо общаюсь. Нравятся иностранные языки, учил немецкий полтора года и немного китайский. Знаю, как сказать по-китайски «Меня зовут Даня» и «У меня всё хорошо».
Текущие задачи? Работать втрое больше и постараться пробиться в основную команду «Витязя» и на молодёжный чемпионат мира. Аскаров выбран первым из россиян в первом раунде? Мы списались, я поздравил его. Ярослав хорошо показал себя. Я за него только рад», — приводит слова Чечелева пресс-служба «Витязя».
- 8 октября 2020
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