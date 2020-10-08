Сергачёв: для меня сейчас главное — развитие. Я ещё не там, где должен быть

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился впечатлениями от победы в розыгрыше Кубка Стэнли—2020.

«Не промелькнуло ли мысли, что жизнь удалась уже в 22 года? Когда поднял кубок, такое ощущение было. Это цель, с которой я жил всю свою карьеру. Но сейчас главное — развитие. Я ещё не там, где должен быть.

У нас был парад на лодках, а как он закончился, мы с ребятами посидели ещё вечером на следующий день, и я решил улетать, потому что отдых короткий у нас, нужно к следующему сезону готовиться. Сейчас хочется и с семьёй побыть — родителей и девушку давно не видел.

Удастся ли привезти в Россию главный трофей НХЛ? Не знаю, насколько это осуществимо на самом деле. Но этот вопрос сейчас решается. Организаторы подобных мероприятий хотят, чтобы всё было безопасно, чтобы никто не заразился. В планах у меня привезти Кубок Стэнли в Нижнекамск, чтобы у болельщиков была возможность сфотографироваться, получить автографы, чтобы город погулял. Как я слышал, в Татарстане ещё не было обладателей Кубка Стэнли. Я сам родом из Нижнекамска, люблю этот город. Для меня это большая гордость, что я из Нижнекамска», — приводит слова Сергачёва «Матч ТВ».