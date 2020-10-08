Сергачёв: для меня сейчас главное — развитие. Я ещё не там, где должен быть

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился впечатлениями от победы в розыгрыше Кубка Стэнли—2020.
«Не промелькнуло ли мысли, что жизнь удалась уже в 22 года? Когда поднял кубок, такое ощущение было. Это цель, с которой я жил всю свою карьеру. Но сейчас главное — развитие. Я ещё не там, где должен быть.
У нас был парад на лодках, а как он закончился, мы с ребятами посидели ещё вечером на следующий день, и я решил улетать, потому что отдых короткий у нас, нужно к следующему сезону готовиться. Сейчас хочется и с семьёй побыть — родителей и девушку давно не видел.
Удастся ли привезти в Россию главный трофей НХЛ? Не знаю, насколько это осуществимо на самом деле. Но этот вопрос сейчас решается. Организаторы подобных мероприятий хотят, чтобы всё было безопасно, чтобы никто не заразился. В планах у меня привезти Кубок Стэнли в Нижнекамск, чтобы у болельщиков была возможность сфотографироваться, получить автографы, чтобы город погулял. Как я слышал, в Татарстане ещё не было обладателей Кубка Стэнли. Я сам родом из Нижнекамска, люблю этот город. Для меня это большая гордость, что я из Нижнекамска», — приводит слова Сергачёва «Матч ТВ».
- 8 октября 2020
-
18:04
-
17:53
-
17:37
-
16:55
-
16:48
-
16:39
-
15:26
-
15:06
-
14:47
-
14:32
-
14:23
-
13:51
-
13:16
-
13:00
-
12:53
-
12:19
-
12:04
-
11:51
-
11:25
-
11:01
-
10:36
-
10:12
-
10:03
-
09:54
-
09:43
-
09:20
-
09:12
-
09:00
-
08:31
-
08:10
-
08:02
-
06:15
-
06:02
-
03:38
-
02:42