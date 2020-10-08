Камалов: где-то «Амуру» повезло, но мы заслужили победу в матче с «Северсталью»

Защитник хабаровского «Амура» Никита Камалов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью» (3:1). В этой встрече форвард забросил победную шайбу.

«Главное, что мы победили. Хороший матч, опасные моменты были у обоих соперников. Где-то «Амуру» больше повезло, может, мы больше заслужили и выиграли.

В третьем периоде «Северсталь» завладела инициативой, забросила шайбу. Хорошо, что мы вовремя забили и вышли вперёд. Удержали победу и забили в пустые. Не сомневался, что вторую шайбу забросил я, бросок было видно. Гинек Зогорна тоже подтвердил, что он не трогал шайбу. Не спорили с ним», — приводит слова Камалова пресс-служба лиги.

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