«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в серии буллитов

«Салават Юлаев» обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 4:3 Б (0:2, 2:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Салавата Юлаева» Родион Амиров. Дубль в составе уфимского клуба оформил Илья Баранов. Шайбы у «Сибири» забросили Илья Морозов, Юусо Пуустинен и Олег Ли.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома встретится с ЦСКА, а «Сибирь» в Балашихе — с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 10 октября.