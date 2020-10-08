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«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в серии буллитов

«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 4:3 Б (0:2, 2:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Салавата Юлаева» Родион Амиров. Дубль в составе уфимского клуба оформил Илья Баранов. Шайбы у «Сибири» забросили Илья Морозов, Юусо Пуустинен и Олег Ли.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома встретится с ЦСКА, а «Сибирь» в Балашихе — с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 10 октября.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2020, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Морозов (Чесалин, Романцев) – 08:34' (5x5)   0:2 Пуустинен (Руохомаа) – 19:32' (5x5)   1:2 Баранов (Лисовец, Кузьмин) – 22:47' (5x5)   2:2 Воробьёв (Кугрышев) – 29:50' (5x5)   2:3 Ли (Торченюк, Алексеев) – 33:59' (5x5)   3:3 Баранов (Коробов, Семёнов) – 56:47' (5x5)   4:3 Амиров – 65:00' (ПБ)
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