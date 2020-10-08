«Нью-Джерси» выкупит контракт вратаря Кори Шнайдера

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» выставил на драфт отказов вратаря Кори Шнайдера, сообщает пресс-служба «дьяволов» в «Твиттере». Это сделано с целью выкупа контракта голкипера.

У Шнайдера оставалось два года по контракту с зарплатой $ 6 млн. Соглашение было подписано в 2015 году.

В минувшем сезоне 34-летний Шнайдер провёл 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержав три победы. Он отражал 88,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,53. До перехода в «Нью-Джерси» голкипер выступал за «Ванкувер Кэнакс».

«Нью-Джерси» занял третье с конца место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В 69 матчах регулярного чемпионата «дьяволы» набрали 68 очков. Команда не сумела попасть в плей-офф.