«Чикаго» не будет продлевать контракт с голкипером Кори Кроуфордом

Руководство «Чикаго Блэкхоукс» приняло решение не продлевать контракт с голкипером Кори Кроуфордом, сообщает пресс-служба «ястребов» в «Твиттере». Клуб будет искать нового вратаря на рынке свободных агентов после 9 октября.

35-летний Кроуфорд выступает за «Чикаго» с 2005 года. По прошлому соглашению он зарабатывал $ 6 млн в год. В составе «Блэкхоукс» опытный голкипер стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2013, 2015). В 2016 году канадский вратарь принял участие в Кубке мира, сыграв один матч со сборной Европы.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ голкипер провёл 40 матчей, отражая в среднем 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,77. В девяти встречах плей-офф Кроуфорд отразил 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,31.