Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 62. Турнир по смешанным единоборствам
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Чикаго» не будет продлевать контракт с голкипером Кори Кроуфордом

«Чикаго» не будет продлевать контракт с голкипером Кори Кроуфордом
Хоккей / НХЛ 0

Руководство «Чикаго Блэкхоукс» приняло решение не продлевать контракт с голкипером Кори Кроуфордом, сообщает пресс-служба «ястребов» в «Твиттере». Клуб будет искать нового вратаря на рынке свободных агентов после 9 октября.

35-летний Кроуфорд выступает за «Чикаго» с 2005 года. По прошлому соглашению он зарабатывал $ 6 млн в год. В составе «Блэкхоукс» опытный голкипер стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2013, 2015). В 2016 году канадский вратарь принял участие в Кубке мира, сыграв один матч со сборной Европы.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ голкипер провёл 40 матчей, отражая в среднем 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,77. В девяти встречах плей-офф Кроуфорд отразил 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,31.

«Чикаго» обменял защитника Мяяття в «Лос-Анджелес»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020