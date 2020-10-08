«Сложно постоянно жить в роли жертвы». Худобин — о трудных переговорах с «Далласом»

Голкипер Антон Худобин прокомментировал слова генерального менеджера «Даллас Старз» Джима Нилла о том, что клуб позволит россиянину выйти на рынок свободных агентов.

«Посмотрим, как будет складываться ситуация, как «Даллас» дальше себя поведёт и проявит. Если не будет никаких сдвигов, то да, я выхожу на рынок свободных агентов.

Сделали ли мне какое-то предложение? Да, клуб сделал предложение, я и мой представитель (интересы Худобина в НХЛ представляет североамериканский агент Кент Хьюз. — Прим. «Чемпионата») продолжаем переговоры. Понимаете, я всю жизнь шёл всем навстречу, мне всегда говорили, что надо чем-то пожертвовать. Мы хотим договориться. Я могу подвинуться по деньгам, но и вы подвиньтесь. Повторюсь, агент общается. Сложно постоянно жить в роли жертвы. Хочется, чтобы меня тоже поняли.

В любой ситуации можно поторговаться. Когда выходишь на рынок свободных агентов, ты знаешь себе цену. Я не прошу каких-то умопомрачительных денег и условий. Прошу то, что считаю правильным. Посмотрим, чем всё в итоге закончится.

Хочу ли я получить более-менее долгосрочный контракт? Да. Моё желание — это игра в НХЛ. В КХЛ сейчас идёт сезон, мыслей о возвращении в Россию не было. Посмотрим, когда начнётся сезон в НХЛ. Думаю, что в середине или конце января. Идёт вторая волна пандемии, в Северной Америке тоже хватает заражённых. Не факт, что клубам разрешат заполнять арены, а снова играть без болельщиков станет огромным убытком для владельцев команд. Они и так уже понесли огромные убытки», — сказал Худобин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полностью интервью с Антоном Худобиным будет опубликовано на «Чемпионате» завтра, 9 октября.