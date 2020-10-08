«Ак Барс» обыграл «Витязь» в серии буллитов

«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл подмосковный «Витязь». Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард гостей Джастин Азеведу. Шайбы в основное время у «Ак Барса» забросили Дмитрий Воронков и Иван Емец. Голкипер казанского клуба Тимур Билялов отразил 25 бросков.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 10 октября дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Витязь» 12 октября в Подольске — с хабаровским «Амуром».