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«Ак Барс» обыграл «Витязь» в серии буллитов

«Ак Барс» обыграл «Витязь» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл подмосковный «Витязь». Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард гостей Джастин Азеведу. Шайбы в основное время у «Ак Барса» забросили Дмитрий Воронков и Иван Емец. Голкипер казанского клуба Тимур Билялов отразил 25 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 10 октября дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Витязь» 12 октября в Подольске — с хабаровским «Амуром».

КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2020, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Воронков (Педан, Галиев) – 15:32' (5x4)   0:2 Емец (Марушев) – 33:00' (5x5)   1:2 Дэнфорт (Теденбю, Хультстрём) – 34:55' (5x5)   2:2 Дергачёв (Пыленков, Малыхин) – 56:18' (5x4)   2:3 Азеведу – 65:00' (ПБ)
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