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Заварухин — о Сятери: не комментирую игру хоккеистов. Мы разберёмся внутри команды

Заварухин — о Сятери: не комментирую игру хоккеистов. Мы разберёмся внутри команды
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:4 Б).

«Салават Юлаев» — с победой. Всегда приятно приезжать домой, приятно здесь играть, хорошие воспоминания. Неплохая игра в нашем исполнении была в начале. Наверное, во втором периоде упустили, вышли играть не в тот хоккей, в который нужно было. Пропустили много контратак, хотя в третьем периоде не было явных моментов. Неплохо играли в обороне, так как планировали действовать на контратаках. Одна мелкая ошибка — и результат такой. В большинстве имели хорошие шансы, но за соперника сыграла перекладина, это спорт. Как говорится, везёт сильнейшему.

Что пошло не так во втором и третьем периодах? Стали довольно тяжело выходить из-под прессинга «Салавата Юлаева». Во втором периоде было 12 потерь шайбы в средней зоне, из-за этого мы проходили зону соперника и не было бросков, хотя у нас был не один шанс забить, но здорово сыграл вратарь соперника. Игра Сятери сегодня? Я не комментирую игру игроков на пресс-конференции. Мы разберёмся внутри команды. Будем ли искать замену выбывшему из-за травмы О'Деллу? Конечно, я бы хотел чтобы была замена. Остальное зависит от наших финансов, если будет возможность. Этот вопрос больше к генеральному менеджеру.

Второе подряд поражение по буллитам? Забиваем меньше, чем соперник. Сегодня не забили, с «Северсталью» пропустили три, а забили один. Это и есть причина. Буллиты — это мастерство игроков и вратаря. Нужно забивать!» — приводит слова Заварухина пресс-служба лиги.

«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в серии буллитов
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