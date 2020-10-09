Панарин целовался с невестой, Знарок возмущался судейству. Фото с матча «Спартак» — «Локо»

8 октября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ Ярославский «Локомотив» обыграл «Спартак». Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
Победную шайбу в овертайме забросил защитник гостей Атте Охтамаа. В основное время отличились Мартин Бакош («Спартак») и Егор Коршков («Локомотив»). Голкипер москвичей Александр Трушков отразил 33 броска.
Для столичного клуба это поражение стало третьим кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 12 октября дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Локомотив» 10 октября в Ярославле — с московским «Динамо».
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 9 октября 2020
-
01:42
-
01:18
-
00:59
-
00:39
-
00:06
- 8 октября 2020
-
23:52
-
23:25
-
23:07
-
22:19
-
22:06
-
21:55
-
20:45
-
20:41
-
20:21
-
19:53
-
19:43
-
19:29
-
19:00
-
18:40
-
18:04
-
17:53
-
17:37
-
16:55
-
16:48
-
16:39
-
15:26
-
15:06
-
14:47
-
14:32
-
14:23
-
13:51
-
13:16
-
13:00
-
12:53
-
12:19