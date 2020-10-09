Панарин целовался с невестой, Знарок возмущался судейству. Фото с матча «Спартак» — «Локо»

8 октября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ Ярославский «Локомотив» обыграл «Спартак». Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.



Победную шайбу в овертайме забросил защитник гостей Атте Охтамаа. В основное время отличились Мартин Бакош («Спартак») и Егор Коршков («Локомотив»). Голкипер москвичей Александр Трушков отразил 33 броска.



Для столичного клуба это поражение стало третьим кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 12 октября дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Локомотив» 10 октября в Ярославле — с московским «Динамо».



Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.