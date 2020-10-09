Защитник «Анахайма» Эрик Гудбрансон обменян в «Оттаву»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» и «Оттава Сенаторз» произвели обмен, информируют пресс-службы клубов. В «Оттаву» перебрался защитник Эрик Гудбрансон, взамен «Анахайм» получил право выбора в пятом раунде драфта 2021 года.

В минувшем сезоне 28-летний Гудбрансон провёл 51 матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, забросил четыре шайбы и отметился пятью результативными передачами при показателе полезности «0» и 95 минутах штрафного времени.

За карьеру в НХЛ канадский хоккеист провёл 518 матчей. Он забросил 20 шайб и отдал 53 результативные передачи при показателе полезности «–90» и 581 минуте штрафа. Ранее Гудбрансон защищал цвета «Флориды Пантерз», «Ванкувер Кэнакс» и «Питтсбург Пингвинз».