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Защитник «Анахайма» Эрик Гудбрансон обменян в «Оттаву»

Защитник «Анахайма» Эрик Гудбрансон обменян в «Оттаву»
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» и «Оттава Сенаторз» произвели обмен, информируют пресс-службы клубов. В «Оттаву» перебрался защитник Эрик Гудбрансон, взамен «Анахайм» получил право выбора в пятом раунде драфта 2021 года.

В минувшем сезоне 28-летний Гудбрансон провёл 51 матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, забросил четыре шайбы и отметился пятью результативными передачами при показателе полезности «0» и 95 минутах штрафного времени.

За карьеру в НХЛ канадский хоккеист провёл 518 матчей. Он забросил 20 шайб и отдал 53 результативные передачи при показателе полезности «–90» и 581 минуте штрафа. Ранее Гудбрансон защищал цвета «Флориды Пантерз», «Ванкувер Кэнакс» и «Питтсбург Пингвинз».

«Оттава» впервые с 2007 года выбрала русского игрока на драфте, им стал Егор Соколов
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