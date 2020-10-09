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«Коламбус» отдал защитника Райана Мюррея в «Дэвилз» в обмен на пик в 5-м раунде драфта

«Коламбус» отдал защитника Райана Мюррея в «Дэвилз» в обмен на пик в 5-м раунде драфта
Хоккей / НХЛ 0

«Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Джерси Дэвилз» произвели обмен, в результате которого 27-летний канадский защитник Райан Мюррей стал игроком команды из Ньюарка (штат Нью-Джерси, США), а его бывший клуб получил право выбора в 5-м раунде драфта НХЛ – 2021. Об этом сообщает официальный сайт «Дэвилз».

Мюррей был задрафтован «Коламбусом» в 2012 году в первом раунде под 2-м номером. Уже в сезоне-2013/2014 он дебютировал за «Джекетс» в НХЛ и выступал за них по настоящее время. Согласно своему последнему двухлетнему соглашению, подписанному в 2019 году, он зарабатывает $ 4,6 млн за сезон.

За карьеру в НХЛ 27-летний защитник провёл 347 матчей, в которых набрал 110 (15+95) очков при показателе полезности «+13» и 104 минутах штрафа.

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