Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Коламбус» разгрузил платёжную ведомость на $ 11,8 млн за последние 24 часа

«Коламбус» разгрузил платёжную ведомость на $ 11,8 млн за последние 24 часа
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен в преддверие открытия рынка свободных агентов НХЛ отметился впечатляющей работой с контрактами действующих игроков команды.

Как утверждает журналист TSN Франк Серевалли в «Твиттере», за последние 24 часа «Коламбус» освободил из-под «потолка» зарплат $ 11,8 млн, проведя три сделки.

Напомним, что ранее «Блю Джекетс» выставил форварда Александра Веннберга на драфт отказов, чтобы выкупить 3-летний контракт с зарплатой $ 4,9 млн. После чего был произведён обмен с «Флоридой Пантерз», в результате которого был «сброшен» контракт финского защитника Маркуса Нутиваары на $ 2,7 млн. В своей последней сделке «Коламбус» отдал защитника Райана Мюррея в «Дэвилз» в обмен на пик в 5-м раунде драфта, избавившись от ещё одного года по контракту с игроком на сумму $ 4,6 млн.

Напомним, что рынок свободных агентов в НХЛ открывается сегодня, 9 октября.

«Коламбус» подписал двухлетний контракт с Максом Доми на $ 10,6 млн
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020