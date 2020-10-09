«Коламбус» разгрузил платёжную ведомость на $ 11,8 млн за последние 24 часа

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен в преддверие открытия рынка свободных агентов НХЛ отметился впечатляющей работой с контрактами действующих игроков команды.
Как утверждает журналист TSN Франк Серевалли в «Твиттере», за последние 24 часа «Коламбус» освободил из-под «потолка» зарплат $ 11,8 млн, проведя три сделки.
Напомним, что ранее «Блю Джекетс» выставил форварда Александра Веннберга на драфт отказов, чтобы выкупить 3-летний контракт с зарплатой $ 4,9 млн. После чего был произведён обмен с «Флоридой Пантерз», в результате которого был «сброшен» контракт финского защитника Маркуса Нутиваары на $ 2,7 млн. В своей последней сделке «Коламбус» отдал защитника Райана Мюррея в «Дэвилз» в обмен на пик в 5-м раунде драфта, избавившись от ещё одного года по контракту с игроком на сумму $ 4,6 млн.
Напомним, что рынок свободных агентов в НХЛ открывается сегодня, 9 октября.
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