«Виннипег» может вернуть Штястны в результате обмена с «Вегасом»

«Виннипег Джетс» и «Вегас Голден Найтс» работают над обменом форварда Пола Штястны. Ожидается, что «Голден Найтс», заинтересованные в расчистке платежной ведомости, не будут удерживать часть зарплаты 34-летнего игрока. У него остаётся ещё год действия контракта с кэпхитом $ 6,5 млн. При этом в сделке будут задействованы драфт-пики с обеих сторон.



Напомним, что Штястны уже выступал за «Виннипег» в сезоне-2017/2018, когда был приобретён в дедлайн у «Сент-Луис Блюз». Он помог «Джетс» дойти до финала конференции, но летом покинул команду, подписавшись с «Вегасом» в качестве свободного агента.



Отмечается, что «Виннипег» готов пойти на возвращение Штястны из-за неопределенной ситуации с Брайаном Литтлом, пропустившим практически весь минувший сезон из-за проблем со здоровьем. Сообщалось, что он может завершить карьеру. Таким образом, клубу нужно усилить центральную ось. Предполагается, что Штястны станет центрфорвардом второго звена команды.

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