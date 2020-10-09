Голкипер «Бостона» Раск объяснил решение покинуть расположение клуба во время плей-офф

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск объяснил решение покинуть расположение клуба во время плей-офф Национальной хоккейной лиги.
«Мне позвонила жена. Она сказала, что дочери необходима медицинская помощь, она себя плохо чувствует. У меня не было выбора, я должен был вернуться домой. Всё очень просто. В такой ситуации легко принять решение. Но меня беспокоили разговоры, что мне якобы там не нравилось, и поэтому я уехал. У меня были причины для отъезда, иначе я бы остался.
Все, с кем я разговаривал, сказали, что я поступил правильно. Мы профессиональные спортсмены, но у нас есть семьи, мы такие же люди. Сейчас непростое время для всех, поэтому нельзя судить людей так, как будто ничего не происходит. Я знаю, что поступил правильно, знаю, что с моей семьёй всё в порядке. Это главное», – цитирует Раска пресс-служба НХЛ.
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