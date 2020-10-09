Мюррей: надеюсь, сможем договориться с «Оттавой», чтобы я провёл здесь много лет

Голкипер «Оттавы Сенаторз» Мэтт Мюррей поделился впечатлениями после обмена из «Питтсбург Пингвинз» и заявил, что надеется договориться с клубом о долгосрочном контракте.
«Надеюсь, что мы сможем договориться, чтобы я провёл здесь много лет. С этим местом я хорошо знаком. Я сейчас живу в нескольких часах езды отсюда. Я играл в юниорской лиге Онтарио, так что часто бывал в Оттаве.
Я сам из Тандер-Бэй, так что место мне не чужое. И это хорошая возможность для меня и моей семьи. Мне кажется, что я сюда удачно впишусь, поэтому я очень рад.
Эмоции, конечно, смешанные. Меня впервые обменяли, так что для меня это новый опыт. Я провёл много хороших лет в Питтсбурге, поэтому, конечно, буду скучать. Но всё равно я очень рад», – цитирует Мюррея пресс-служба НХЛ.
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