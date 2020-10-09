Раск: не вижу причин для обмена. Хочу играть только за «Бостон»

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск заявил, что хочет остаться в команде и доиграть свой контракт в клубе.

«Я не хочу играть где-то еще. Только за «Бостон». Не вижу причин для обмена. Я давно здесь, клуб всегда замечательно ко мне относился. Мы построили дом в Бостоне, так что наш дом здесь. Я не хочу играть в другом месте. Сейчас я настраиваюсь на следующий сезон. Надеюсь провести еще пару лет, а затем передать эстафету кому-то ещё. Хочу помочь команде», — цитирует Раска пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Предстоящий сезон станет для 33-летнего финна последним по действующему контракту с зарплатой $ 7 млн за сезон. В нём есть пункт о запрете на обмен. Ранее Раск объяснил решение покинуть расположение клуба во время плей-офф.