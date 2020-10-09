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Пономарёв: может быть, и стоило остаться в России, но вариантов не было, кроме «Спартака»

Пономарёв: может быть, и стоило остаться в России, но вариантов не было, кроме «Спартака»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Шавиниган Катарактес» Василий Пономарёв, выбранный во втором раунде драфта НХЛ под общим 53-м номером «Каролиной Харрикейнз», рассказал о решении переехать в Канаду летом прошлого года.

«Я мог бы уйти в первом раунде, если бы остался в России? Возможно, эта правда. Но тогда у меня не было вариантов, где остаться в России, кроме «Спартака». Не могу сейчас сказать, как было бы лучше. Может быть, в России и стоило остаться, чтобы поиграть на уровне МХЛ, а потом и среди взрослых в КХЛ и Высшей лиге. Но теперь уже не стоит об этому думать.

В Канаде мне будет лучше: я подучу язык, получу нужные навыки игры на маленьких площадках. По поводу драфта — неважно в каком раунде тебя выберут, мы все окажемся в одном тренировочном лагере и будем в равных условиях доказывать свою состоятельность. И тут уже никого не волнует, в первом ты раунде ушёл или в седьмом», — цитирует Пономарёва Sport24.

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