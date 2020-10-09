Генеральный менеджер «Коламбуса» прокомментировал решение выкупить контракт Веннберга

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал выкуп контракта нападающего Александера Веннберга.

«Я желаю Алексу удачи и благодарю за его вклад как на льду, так и за его пределами в течение семи лет в команде. Подобные решения никогда не бывают лёгкими, но мы считаем, что в настоящее время это в интересах нашего клуба», – цитирует функционера пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне форвард набрал 22 (5+17) очка при показателе полезности «-5» в 57 матчах чемпионата НХЛ. В плей-офф он отметился 5 (3+2) баллами при полезности «+5» в 10 встречах.

Кекяляйнен в преддверии открытия рынка свободных агентов НХЛ отметился впечатляющей работой с контрактами действующих игроков команды. За последние 24 часа «Коламбус» освободил из-под потолка зарплат $ 11,8 млн, проведя три сделки