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«Коламбус» продлил контракт с голкипером Кивлениексом, «Питтсбург» — с нападающим Лафферти

«Коламбус» продлил контракт с голкипером Кивлениексом, «Питтсбург» — с нападающим Лафферти
Хоккей / НХЛ 0

Два клуба Национальной хоккейной лиги продлили контракты со своими игроками.

«Коламбус Блю Джекетс» подписал новый контракт с голкипером Матиссом Кивлениексом. Соглашение с 24-летним латвийским голкипером рассчитано на два года и носит двусторонний характер. Средняя зарплата на уровне НХЛ составит $ 725 тыс., в АХЛ – $ 250 тыс.

В минувшем сезоне Кивлениекс дебютировал в НХЛ, сыграв в общей сложности в шести матчах. Также провёл 20 встреч за «Кливленд» – фарм-клуб «Блю Джекетс» в АХЛ.

«Питтсбург» подписал новый контракт с форвардом Сэмом Лафферти. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на два года и является односторонним. Зарплата составит $ 750 тыс. за сезон (общая сумма контракта $ 1,5 млн).

Минувший сезон стал для Лафферти первым в НХЛ. Он провёл 50 матчей в регулярном чемпионате за «Пингвинз», набрав 13 (6+7) очков при полезности «+5». В квалификации плей-офф принял участие в одном матче.

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