Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин пропустит старт нового сезона НХЛ

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл сообщил, что форвард Тайлер Сегин пропустит старт нового сезона НХЛ. По словам Нилла, восстановление Сегина после операции на бедре займёт четыре месяца, а следующий сезон предположительно откроется 1 января 2021 года.

«Сейчас он рассматривает альтернативные варианты. Мы предполагаем, что ему потребуется четыре месяца на восстановление. Он общается с врачами, собирает разные мнения. Если он ляжет на операцию в ближайшие две или три недели, скажем, 1 ноября, он пропустит начало сезона, потому что ему потребуется четыре месяца, чтобы всё как следует зажило.

На самом деле очень сложно ориентироваться по времени. Мы не знаем, когда начнётся сезон. Поэтому мы хотим, чтобы он решил вопрос как можно быстрее», — цитирует Нилла пресс-служба Национальной хоккейной лиги.