TSN: Крюг отказался от многолетнего контракта с «Бостоном» с зарплатой в $ 6,5 млн в год

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» пытался сохранить защитника Тори Крюга. «Мишки» предлагали 29-летнему американцу контракт на шесть лет с зарплатой в $ 6,5 млн в год, сообщает TSN. Однако американский защитник отклонил этот вариант и решил выйти на рынок свободных агентов.



В минувшем регулярном чемпионате защитник провёл 61 матч и набрал 49 (9+40) очков. В 13 матчах Кубка Стэнли Тори отметился шестью результативными передачами. Тори дебютировал в НХЛ в сезоне-2011/2012 и с тех пор неизменно играл только за «Бостон».

Ранее генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини прокомментировал ситуацию с потенциальными свободными агентами команды, в числе которых защитники Тори Крюг и Здено Хара.

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