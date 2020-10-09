65-летний Рик Боунесс должен продолжить работу с «Далласом» в следующем сезоне НХЛ

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл заявил, что 65-летний Рик Боунесс должен продолжить работу с командой в следующем сезоне НХЛ.

«Меня полностью устраивает то, что Рик Боунесс тренирует нашу команду. Теперь это его игроки. Такие у него с ними отношения. Насколько мне известно, он хочет вернуться. Будем работать над этим. Вы же видели, как играла команда в „пузыре“. Все действовали с полной отдачей, никому не уступали, выполняли установку на игру. Ребята играли за тренера, а тренеру нравилось работать с ними.

Его помощники? Они внесли огромный вклад в наш успех. У Рика с ними отличные отношения. Команда играла организованно, очень старалась. Нам не хватило всего двух побед для того, чтобы завоевать Кубок Стэнли. Очень тяжело, когда поднимаешься так высоко и не побеждаешь. Но мне понравилось, как играла наша команда, понравилась организация игры. В этом заслуга тренерского штаба, в том числе помощников тренера", — цитирует Нилла пресс-служба НХЛ.