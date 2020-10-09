Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера СКА в матче с «Сочи»
Первый вице-президент и глава штаба санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги КХЛ с ХК «Сочи», информирует ТАСС со ссылкой на свой источник.
39-летний Ротенберг исполнял обязанности главного тренера 25 сентября в матче с «Ак Барсом» (2:3 Б). После этого СКА провёл три матча на выезде под руководством тренера «СКА-1946» Льва Бердичевского. 7 октября в матче с «Металлургом» (1:4) Ротенберг вернулся на скамейку в качестве исполняющего обязанности главного тренера.
Главным тренером СКА является Валерий Брагин. Перестановки связаны со случаями заражения коронавирусом среди игроков и представителей тренерского штаба клуба.
Антипов — о Ротенберге на тренерском мостике СКА: он имеет на это полное право
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