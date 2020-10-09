The Athletic: «Питтсбург» следит за ситуацией вокруг Флёри

«Питтсбург Пингвинз» следит за ситуацией вокруг голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, утверждает The Athletic.
«Голден Найтс» предлагали другим клубам забрать контракт 35-летнего игрока с доплатой в виде пика второго раунда драфта. Несмотря на это, желающих подписать канадца не нашлось. Соглашение Флёри с «Вегасом» действует до 2022 года. Зарплата хоккеиста — $ 7 млн за сезон. 3 октября «золотые рыцари» подписали новый пятилетний договор с вратарём Робином Ленером. По условиям контракта 29-летний швед заработает $ 25 млн.
Ранее генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли МакКриммон после продления контракта с Ленером не исключил ухода из клуба Флёри. Канадский голкипер является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».
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