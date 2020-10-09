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Армстронг — о возможном обмене Экман-Ларссона: мы всегда действуем с позиции силы

Армстронг — о возможном обмене Экман-Ларссона: мы всегда действуем с позиции силы
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Билл Армстронг поделился мнением о возможном обмене капитана команды Оливера Экман-Ларссона.

«Меняя игроков, можно получить совсем не то предложение, на которое рассчитываешь. Так что нужно терпение. Наши владельцы правильно поступили, сказав: «Потолок зарплат остается на прежнем уровне, паниковать мы не будем, поэтому спокойно занимайся своей работой». Мы всегда действуем с позиции силы. У нас есть возможности для обмена, но мы не собираемся бежать сломя голову, чтобы заключить сделку.

Мы хорошо поговорили с Оливером. Обсудили возможные варианты. В принципе я сказал ему, что не стоит торопиться. Я понимаю, что для него это важно, но есть смысл подождать, когда откроется рынок, а потом снова поговорить. Если его что-то беспокоит, он всегда может звонить мне. Думаю, что сейчас нужно успокоиться и подождать, чтобы узнать, что будет дальше», — цитирует Армстронга пресс-служба НХЛ.

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