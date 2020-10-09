Константин Кольцов: Соловьёва на драфте выбрали в 7-м раунде? Результат не справедлив

Временно исполняющий обязанности главного тренера минского «Динамо» Константин Кольцов в преддверии домашней встречи с «Куньлунь Ред Стар» рассказал о драфте НХЛ, а также поделился впечатлениями от матча с «Сочи». Напомним, что игрока минчан Илью Соловьёва выбрали под 205-м номером.



«Илью Соловьёва на драфте НХЛ выбрал «Калгари Флэймз»? Думаю, что результат не совсем справедлив. Парень с таким талантом и уровнем игрового мышления мог быть выше. Как знаю, именно матч с «Сочи» повлиял на то, что он вообще был задрафтован. Илья сам заслужил себе место в составе и то игровое время. Он спокойно и здорово действует в начале атаке. Мы не так много с ним поработали, но понятно, что Илья — тот игрок, на которого можно положиться в ответственные ситуации. Он должен прогрессировать.



Кого ещё из белорусов ждал на драфте? Обидно, что Илья Усов не был задрафтован. Но для него, может, это и лучше. Он может пойти по пути Панарина или Грабовского, которые не в свой год становились на драфт. Всё зависит от него: как он будет работать, прогрессировать. Может, скоро у него будет выбор в какую команду НХЛ пойти. Весь штаб «Динамо» будет этому способствовать.



Что говорил тренерский штаб «Динамо» после матча с «Сочи»? Сыграли неплохо, по голевым моментам превосходили соперника, бросали почти в два раза чаще. Не хватило агрессии в атаке, перед воротами. Мы должны активно действовать все 60 минут, не расслабляться. Не должно быть смен, где мы не полностью включаемся в игру.



Какая роль отводится Артёму Аносову? Он ещё не совсем готов в игре, Артём недавно восстановился после травмы. Задача Артёма и Андрея Павленко сдерживать звенья соперника, давать передышку нашим лидерам», — приводит слова Кольцова официальный сайт минского «Динамо».

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