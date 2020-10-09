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Василий Кошечкин вернётся в ворота «Магнитки» на матч с «Автомобилистом»

Василий Кошечкин вернётся в ворота «Магнитки» на матч с «Автомобилистом»
Хоккей / КХЛ 0

Стал известен состав «Металлурга» на матч регулярного чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщается на официальной странице магнитогорского коллектива в «Твиттере».

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Пашнин — Минулин, Карпов — Прохоркин — Плотников;
  • Дронов — Мартынов, Кошелев — Нестрашил — Бек;
  • Яковлев — Земчёнок, Песонен — Ламмикко — Чибисов;
  • Антипин — Юров, Коробкин — Швырёв — Потехин.

В ворота вернулся Василий Кошечкин, место которого в предыдущей встрече занимал Юхо Олкинуора. Финский голкипер начнёт встречу сменщиком россиянина.

Напомним, что в предыдущем матче магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл петербургский СКА. Встреча проходила в «Ледовом дворце» и завершилась со счётом 4:1.

СКА в первом матче после возвращения выздоровевших хоккеистов проиграл «Металлургу»
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