Василий Кошечкин вернётся в ворота «Магнитки» на матч с «Автомобилистом»

Стал известен состав «Металлурга» на матч регулярного чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщается на официальной странице магнитогорского коллектива в «Твиттере».



Пятёрки выглядят следующим образом:

Пашнин — Минулин, Карпов — Прохоркин — Плотников;

Дронов — Мартынов, Кошелев — Нестрашил — Бек;

Яковлев — Земчёнок, Песонен — Ламмикко — Чибисов;

Антипин — Юров, Коробкин — Швырёв — Потехин.

В ворота вернулся Василий Кошечкин, место которого в предыдущей встрече занимал Юхо Олкинуора. Финский голкипер начнёт встречу сменщиком россиянина.

Напомним, что в предыдущем матче магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл петербургский СКА. Встреча проходила в «Ледовом дворце» и завершилась со счётом 4:1.