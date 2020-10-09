Василий Кошечкин вернётся в ворота «Магнитки» на матч с «Автомобилистом»
Стал известен состав «Металлурга» на матч регулярного чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщается на официальной странице магнитогорского коллектива в «Твиттере».
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Пашнин — Минулин, Карпов — Прохоркин — Плотников;
- Дронов — Мартынов, Кошелев — Нестрашил — Бек;
- Яковлев — Земчёнок, Песонен — Ламмикко — Чибисов;
- Антипин — Юров, Коробкин — Швырёв — Потехин.
В ворота вернулся Василий Кошечкин, место которого в предыдущей встрече занимал Юхо Олкинуора. Финский голкипер начнёт встречу сменщиком россиянина.
Напомним, что в предыдущем матче магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл петербургский СКА. Встреча проходила в «Ледовом дворце» и завершилась со счётом 4:1.
СКА в первом матче после возвращения выздоровевших хоккеистов проиграл «Металлургу»
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