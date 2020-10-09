Пол Штястны вернулся в «Виннипег» в результате обмена с «Вегасом»

«Вегас Голден Найтс» обменял 34-летнего Пола Штястны в «Виннипег Джетс», сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».



Взамен «Виннипег» получил право выбора в четвёртом раунде драфте-2022 и 25-летнего шведского защитника Карла Дальстрёма.



Отметим, что «Голден Найтс» не будут удерживать часть зарплаты американца. У него остаётся ещё год действия контракта с кэпхитом $ 6,5 млн.



Штястны уже выступал за «Виннипег» в сезоне-2017/2018, когда был приобретён в дедлайн у «Сент-Луис Блюз». Он помог «Джетс» дойти до финала конференции, но летом покинул команду, подписавшись с «Вегасом» в качестве свободного агента.



Ранее сообщалось, что «Виннипег» пошёл на возвращение Штястны из-за неопределенной ситуации с Брайаном Литтлом, пропустившим практически весь минувший сезон из-за проблем со здоровьем. Сообщалось, что он может завершить карьеру. Таким образом, клубу нужно было усилить центральную ось. Предполагается, что Штястны станет центрфорвардом второго звена команды.

«Виннипег» может вернуть Штястны в результате обмена с «Вегасом»