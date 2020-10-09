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Земгус Гиргенсонс продлил контракт с «Баффало» на 3 года

Земгус Гиргенсонс продлил контракт с «Баффало» на 3 года
Хоккей / НХЛ 0

26-летний латвийский центральный нападающий «Баффало Сэйбрз» Земгус Гиргенсонс продлил контракт со своим нынешним клубом. Об этом сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Отмечается, что соглашение подписано на три года. Среднегодовая заработная плата составит $ 2,2 млн.

В прошедшем регулярном сезоне Гиргенсонс провёл за «Сэйбрз» 69 встреч, в которых набрал 19 (12+7) очков при коэффициенте полезности «-1».

Уроженец Риги (Латвия) был задрафтован «Баффало» в 2012 году в первом раунде под 14-м номером. Уже в сезоне-2013/2014 он дебютировал в НХЛ в составе «Сэйбрз», за который и выступает по настоящее время. Всего в НХЛ он отыграл 489 матчей, набрав 138 (61+77) очков при коэффициенте полезности «-63».

Земгус Гиргенсонс может продлить контракт с «Баффало» на 3 года на сумму в $ 6 млн
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