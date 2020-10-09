Земгус Гиргенсонс продлил контракт с «Баффало» на 3 года
26-летний латвийский центральный нападающий «Баффало Сэйбрз» Земгус Гиргенсонс продлил контракт со своим нынешним клубом. Об этом сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
Отмечается, что соглашение подписано на три года. Среднегодовая заработная плата составит $ 2,2 млн.
В прошедшем регулярном сезоне Гиргенсонс провёл за «Сэйбрз» 69 встреч, в которых набрал 19 (12+7) очков при коэффициенте полезности «-1».
Уроженец Риги (Латвия) был задрафтован «Баффало» в 2012 году в первом раунде под 14-м номером. Уже в сезоне-2013/2014 он дебютировал в НХЛ в составе «Сэйбрз», за который и выступает по настоящее время. Всего в НХЛ он отыграл 489 матчей, набрав 138 (61+77) очков при коэффициенте полезности «-63».
Земгус Гиргенсонс может продлить контракт с «Баффало» на 3 года на сумму в $ 6 млн
- 9 октября 2020
-
18:32
-
18:04
-
17:50
-
17:33
-
17:13
-
16:47
-
16:39
-
15:41
-
15:24
-
15:15
-
14:49
-
14:20
-
14:03
-
13:42
-
13:21
-
13:00
-
12:36
-
12:20
-
12:07
-
11:59
-
11:20
-
11:11
-
10:46
-
10:16
-
10:00
-
09:42
-
09:30
-
09:04
-
08:31
-
08:11
-
08:00
-
04:48
-
04:32
-
03:03
-
02:24
Партнерский контент