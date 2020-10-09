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«Роснефть» возобновила финансирование «Салавата Юлаева»

«Роснефть» возобновила финансирование «Салавата Юлаева»
Хоккей / КХЛ 0

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с финансированием уфимского «Салавата Юлаева». Ранее появилась информация, что «Роснефть» снизила поддержку Фонда социальных целевых программ, из средств которого в том числе осуществляется финансирование хоккейного клуба.

«Все вопросы решены. Финансирование со 2 октября открыто. Дело в том, что были сложные организационные моменты, связанные с директивами, к тому же «Роснефть» в силу внешних обстоятельств оказалась в не самом хорошем положении. Но сейчас мы обо всём договорились. Переживать не о чем. Да, мы изыскивали резервы в бюджете, но в том, что «Роснефть» нас поддержит, у меня не было сомнений», — приводит слова Хабирова «Комсомольская правда — Уфа».

«Роснефть» отказалась от финансирования «Салавата Юлаева»
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