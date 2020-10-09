Лебрюн: Торнтон не принял решения, где начнёт следующий сезон. Может остаться в Швейцарии

Экс-нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон не принял решения, где будет играть в следующем сезоне. Об этом сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».



«Сегодня утром разговаривал по телефону с Джо Торнтоном из Швейцарии. Он сказал, что, хотя действительно планирует вернуться в игру в следующем сезоне, Джо не спешит принимать решение. Также он может немного поиграть в хоккей со Швейцарской лигой», — написал Лебрюн.



Ранее поступала информация о том, что 41-летний хоккеист подпишет контракт со швейцарским «Давосом». Форвард планирует выступать за европейский клуб до старта нового сезона в Национальной хоккейной лиге, который предположительно стартует в декабре.



В нынешнем регулярном чемпионате ветеран лиги принял участие в 70 матчах, набрав в них 31 очко (7+24) при показателе полезности «-19». Всего в Национальной хоккейной лиге нападающий провёл 1636 матчей и набрал 1509 очков (420+1089). За долгую карьеру Джо не сумел завоевать Кубок Стэнли.

Джо Торнтон может подписать контракт со швейцарским «Давосом»