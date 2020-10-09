«Тампа» выставила Тайлера Джонсона на драфт отказов

30-летний нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон выставлен на драфт отказов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере».



Напомним, что в контракте Джонсона был полный запрет на обмен, который связывал его с «Лайтнинг» до конца сезона-2023/2024. Заработная плата Джонсона составляла $ 5 млн в год. В минувшем сезоне он набрал 31 очко в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ.



«Тампе» было необходимо принять решение о своей платёжной ведомости на будущий год. В настоящее время у обладателя Кубка Стэнли имеется чуть более $ 5 млн свободного места в ведомости на следующий сезон.



Напомним, что несколько игроков основного состава «Лайтнинг» являются ограниченно свободными агентами — Михаил Сергачёв и Энтони Чирелли.

Лебрюн: «Тампа» может обменять Тайлера Джонсона