«Тампа» выставила Тайлера Джонсона на драфт отказов
30-летний нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон выставлен на драфт отказов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере».
Напомним, что в контракте Джонсона был полный запрет на обмен, который связывал его с «Лайтнинг» до конца сезона-2023/2024. Заработная плата Джонсона составляла $ 5 млн в год. В минувшем сезоне он набрал 31 очко в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Тампе» было необходимо принять решение о своей платёжной ведомости на будущий год. В настоящее время у обладателя Кубка Стэнли имеется чуть более $ 5 млн свободного места в ведомости на следующий сезон.
Напомним, что несколько игроков основного состава «Лайтнинг» являются ограниченно свободными агентами — Михаил Сергачёв и Энтони Чирелли.
Лебрюн: «Тампа» может обменять Тайлера Джонсона
- 9 октября 2020
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