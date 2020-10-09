Бывший одноклубник Овечкина защитник Гудас перешёл во «Флориду»
«Флорида Пантерз» подписала контракт с 30-летним чешским защитником Радко Гудасом, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «твиттере».
Соглашение подписано на три года. Заработная плата составит $ 2,5 млн за сезон.
В прошедшем сезоне 30-летний чех выступал за «Вашингтон Кэпиталз». Гудас принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросив две шайбы и сделав 13 результативных передач при показателе полезности «+15» и 40 минутах штрафного времени. В плей-офф защитник сыграл пять матчей, сделав две результативные передачи. В НХЛ на счету Гудаса 479 матчей при 26 заброшенных шайбах и 94 результативных передачах. Также он заработал общий показатель полезности «+26» и 619 минутах штрафа.
Гудас: нет шансов, что останусь в «Вашингтоне»
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