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Симмондс продолжит карьеру в «Торонто Мэйпл Лифс»

Симмондс продолжит карьеру в «Торонто Мэйпл Лифс»
Хоккей / НХЛ 0

Форвард Уэйн Симмондс продолжит карьеру в «Торонто Мэйпл Лифс». Хоккеист подписал с канадским клубом годичный контракт, за который сможет заработать $ 1,5 млн, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Энтони Стюарт.

Симмондс регулярный чемпионат сезона-2019/2020 начинал в составе «Нью-Джерси Дэвилз», а позже перебрался в «Баффало Сэйбрз». Всего в сезоне он провёл 68 встреч, набрав 25 очков (8+17).

Всего в Национальной хоккейной лиге Симмондс провёл 909 матчей в регулярных чемпионатах, набрав в них 499 очков (251+248). В плей-офф на его счету 44 игры и 21 очко (8+13).

«Торонто» станет шестой командой НХЛ в карьере Уэйна, в прошлом он также выступал в составе «Лос-Анджелес Кингз», «Филадельфии Флайерз» и «Нэшвилл Предаторз».

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