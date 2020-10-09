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Хенрик Лундквист подписал контракт с «Вашингтоном» на один сезон и $ 1,5 млн

Хенрик Лундквист подписал контракт с «Вашингтоном» на один сезон и $ 1,5 млн
Хоккей / НХЛ 0

38-летний шведский голкипер Хенрик Лундквист подписал однолетнее соглашение с «Вашингтон Кэпиталз», сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что за сезон вратарь заработает $ 1,5 млн.

Сообщалось, что столичную команду в межсезонье покинет Брэйден Холтби, а основным голкипером станет россиянин Илья Самсонов.

Хенрик Лундквист выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 года. Имел ограничение в размере $ 8,5 млн по семилетнему контракту, который подписал в 2013 году. В нынешнее межсезонье соглашение было разорвано. В итоге после расторжения голкипер получит только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021. Голкипер был выбран командой из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года.

Хенрик Лундквист не намерен завершать карьеру
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