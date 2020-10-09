Тёррис подписал контракт с «Эдмонтон Ойлерз»

Центральный нападающий Кайл Тёррис продолжит карьеру в «Эдмонтон Ойлерз», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Райан Ришауг. Хоккеист заключил контракт на год, за который заработает $ 1,65 млн.

Недавно завершившийся сезон Тёррис провёл в составе «Нэшвилл Предаторз». 31-летний хоккеист принял участие в 61 матче регулярного чемпионата, набрав в них 31 очко (9+22). В плей-офф он появился на льду в четырёх матчах, не набрав ни одного очка.

В составе команды из Теннесси Тёррис выступал на протяжении трёх сезонов. За годы карьеры в НХЛ Кайл также защищал цвета «Финикс Койотз» и «Оттава Сенаторз». Всего в регулярных чемпионатах он принял участие в 726 матчах, набрав в них 416 очков (165+251).