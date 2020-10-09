«Виннипег Джетс» продлил контракт с защитником Больё на 2 сезона и $ 1,25 млн в год

«Виннипег Джетс» продлил контракт с 27-летним канадским защитником Натаном Больё, сообщает спортивный корреспондент агентства Associated Press Стивен Уайно на своей странице в «Твиттере».



Соглашение подписано на два года. Общая сумма сделки составит $ 2,5 млн. За сезон защитник будет получать $ 1,25 млн.



В нынешнем сезоне Больё принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив одну шайбу и сделав семь результативных передач при показателе полезности «+15» и 29 минутах штрафного времени. В НХЛ защитник сыграл 370 матчей, забросил 12 шайб и сделав 77 результативных передач при показателе полезности «+21» и 256 минутах штрафного времени. Больё успел поиграть за «Баффало Сэйбрз» и «Монреаль Канадиенс».