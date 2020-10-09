«Ванкувер Кэнакс» подписал двухлетнее соглашение с Брэйденом Холтби на $ 8,6 млн

«Ванкувер Кэнакс» подписал двухлетнее соглашение с 30-летним голкипером Брэйденом Холтби, сообщает инсайдер Давид Паньотта в своём «твиттере».
Соглашение подписано на $ 8,6 млн, в год Холтби будет получать $ 4,3 млн.
Напомним, Холтби отложил на неопределённый срок решение вопроса с новым контрактом, когда 12 марта НХЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса. Контракт голкипера с «Вашингтон Кэпиталз» истёк по завершении сезона.
23 августа Маклеллан освободил Тодда Рирдена от должности главного тренера. 49-летний Рирден был 18-м главным тренером в истории «Вашингтона». Под его руководством «Кэпиталз» второй сезон кряду вылетает из плей-офф в первом раунде. В 2019 году столичная команда уступила «Каролине Харрикейнз» (3-4), а спустя год проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4). Новым тренером «столичных» стал Питер Лавиолетт.
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