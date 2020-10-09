Экс-форвард «Тампы» Вераге подписал контракт с «Флоридой» на два года и $ 1 млн за сезон

25-летний канадский нападающий Картер Вераге подписал контракт с «Флоридой Пантерз», сообщил обозреватель канадского телеканала TSN Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».



Соглашение рассчитано на два года. Хоккеист будет зарабатывать $ 1 млн за сезон.



Напомним, в прошлом сезоне 25-летний канадец выступал в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Этот сезон стал первым для Вераге в НХЛ. Прежде хоккеист выступал за фарм-клуб «Лайтнинг» в АХЛ — «Сиракуз Кранч».



Вераге принял участие в 52 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив девять шайб и отдав четыре результативные передачи при показателе полезности «–9» и восьми минутах штрафного времени. В плей-офф нападающий отыграл восемь матчей, записав на свой счёт две результативные передачи.