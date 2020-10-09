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«Йокерит» нанёс 9-е поражение в сезоне рижскому «Динамо»

«Йокерит» нанёс 9-е поражение в сезоне рижскому «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» дома обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на «Хартвалл-Арене» и завершилась в серии буллитов со счётом 4:1 Б.

На пятой минуте встречи Никлас Йенсен с передач Джордана Шрёдера и Микко Лехтонена вывел хозяев вперёд, реализовав численное большинство. Спустя 4 минуты Петер Регин удвоил преимущество «Йокерита». Примечательно, что в этот момент команды играли «шесть на пять», так как у «Динамо» было отложенное удаление. Ассистировали Регину Йонатан Пудас и Брайан О'Нилл. В начале второго периода Хенрик Хаапала с передачи Ээли Толванена реализовал второе большинство в матче. На 7-й минуте периода Мартиньш Дзиеркалс с передач Евгения Грачёва и Лауриса Дарзиньша отыграл одну шайбу, но за пять минут до конца периода Марко Анттила установил итоговый счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2020, пятница. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 1
Динамо Р
Рига
1:0 Йенсен (Шрёдер, Лехтонен) – 04:41' (5x4)   2:0 Савинайнен (Регин, Пудас) – 08:39' (6x5)   3:0 Хаапала (Толванен) – 21:33' (5x4)   3:1 Дзиеркалс (Грачёв, Дарзиньш) – 26:11' (5x4)   4:1 Анттила (Фриман, Иконен) – 35:02' (5x5)
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