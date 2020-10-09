«Йокерит» нанёс 9-е поражение в сезоне рижскому «Динамо»

Финский «Йокерит» дома обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на «Хартвалл-Арене» и завершилась в серии буллитов со счётом 4:1 Б.



На пятой минуте встречи Никлас Йенсен с передач Джордана Шрёдера и Микко Лехтонена вывел хозяев вперёд, реализовав численное большинство. Спустя 4 минуты Петер Регин удвоил преимущество «Йокерита». Примечательно, что в этот момент команды играли «шесть на пять», так как у «Динамо» было отложенное удаление. Ассистировали Регину Йонатан Пудас и Брайан О'Нилл. В начале второго периода Хенрик Хаапала с передачи Ээли Толванена реализовал второе большинство в матче. На 7-й минуте периода Мартиньш Дзиеркалс с передач Евгения Грачёва и Лауриса Дарзиньша отыграл одну шайбу, но за пять минут до конца периода Марко Анттила установил итоговый счёт.