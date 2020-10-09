Худобин подписал трёхлетний контракт с «Далласом» на $ 10 млн

34-летний голкипер Антон Худобин подписал новое соглашение с «Даллас Старз», сообщает эксперт канадского телеканала TSN Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».



Стороны подписали контракт сроком на три года. За этот срок Худобин получит $ 10 млн. Заработная плата голкипера составит около $ 3,3 млн за сезон.



В прошедшем плей-офф НХЛ 34-летний Антон Худобин одержал 14 побед в 25 матчах при 91,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,69.



Россиянин стал лучшим голкипером регулярного чемпионата НХЛ по проценту отражённых бросков — 93%. За карьеру в НХЛ Худобин провёл 218 матчей, отражая 92% бросков. Выступал за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».

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