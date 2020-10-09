Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Худобин подписал трёхлетний контракт с «Далласом» на $ 10 млн

Худобин подписал трёхлетний контракт с «Далласом» на $ 10 млн
Хоккей / НХЛ 0

34-летний голкипер Антон Худобин подписал новое соглашение с «Даллас Старз», сообщает эксперт канадского телеканала TSN Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».

Стороны подписали контракт сроком на три года. За этот срок Худобин получит $ 10 млн. Заработная плата голкипера составит около $ 3,3 млн за сезон.

В прошедшем плей-офф НХЛ 34-летний Антон Худобин одержал 14 побед в 25 матчах при 91,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,69.

Россиянин стал лучшим голкипером регулярного чемпионата НХЛ по проценту отражённых бросков — 93%. За карьеру в НХЛ Худобин провёл 218 матчей, отражая 92% бросков. Выступал за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».

Вратарь «Далласа» Антон Худобин перенёс операцию на руке
«Говорили, что я лентяй, тунеядец и раздолбай». Откровенное интервью с Худобиным
Голкипер Антон Худобин – о переговорах с «Далласом», критике в свой адрес и причинах поражения от «Тампы» в финале Кубка Стэнли.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020