«Оттава» подписала четырёхлетний контракт с голкипером Мюрреем на $ 25 млн

«Оттава Сенаторз» подписала четырёхлетнее соглашение с 26-летним канадским голкипер Мэттом Мюрреем, сообщает известный инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
За четыре года Мюррей получит $ 25 млн.
Напомним, голкипер был обменян в «Оттаву» из «Питтсбург Пингвинз». Клуб из Пенсильвании решил обменять Мэтта Мюррея, а не другого вратаря команды — Тристана Джерри. 3 октября клуб подписал новый контракт с 25-летним Джерри. Соглашение рассчитано на три года — до конца сезона-2022/2023. Заработная плата вратаря составит $ 3,5 млн в год. Общая сумма сделки — $ 10,5 млн.
5 октября «Питтсбург» сделал квалификационные предложения пятерым хоккеистам — нападающим Понтусу Обергу, Энтони Анджелло, Сэму Лафферти и Сэму Милетичу, а также Мэтту Мюррею.
- 9 октября 2020
-
21:57
-
21:54
-
21:37
-
21:30
-
21:20
-
21:07
-
20:59
-
20:58
-
20:30
-
20:22
-
20:18
-
20:13
-
20:08
-
20:01
-
19:55
-
19:46
-
19:46
-
19:40
-
19:29
-
19:25
-
19:09
-
19:00
-
18:32
-
18:04
-
17:50
-
17:33
-
17:13
-
16:47
-
16:39
-
15:41
-
15:24
-
15:15
-
14:49
-
14:20
-
14:03