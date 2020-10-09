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«Оттава» подписала четырёхлетний контракт с голкипером Мюрреем на $ 25 млн

«Оттава» подписала четырёхлетний контракт с голкипером Мюрреем на $ 25 млн
Хоккей / НХЛ 0

«Оттава Сенаторз» подписала четырёхлетнее соглашение с 26-летним канадским голкипер Мэттом Мюрреем, сообщает известный инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

За четыре года Мюррей получит $ 25 млн.

Напомним, голкипер был обменян в «Оттаву» из «Питтсбург Пингвинз». Клуб из Пенсильвании решил обменять Мэтта Мюррея, а не другого вратаря команды — Тристана Джерри. 3 октября клуб подписал новый контракт с 25-летним Джерри. Соглашение рассчитано на три года — до конца сезона-2022/2023. Заработная плата вратаря составит $ 3,5 млн в год. Общая сумма сделки — $ 10,5 млн.

5 октября «Питтсбург» сделал квалификационные предложения пятерым хоккеистам — нападающим Понтусу Обергу, Энтони Анджелло, Сэму Лафферти и Сэму Милетичу, а также Мэтту Мюррею.

Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей обменян в «Оттаву»
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