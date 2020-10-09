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Экс-голкипер «Монреаля» Кейт Кинкейд перешёл в «Рейнджерс»

Экс-голкипер «Монреаля» Кейт Кинкейд перешёл в «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0

30-летний экс-голкипер «Монреаль Канадиенс» Кейт Кинкейд перешёл в «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается на официальной странице радиостанции SiriusXM NHL Network Radio в «Твиттере».

Отмечается, что соглашение подписано на два года.

В минувшем регулярном сезоне 30-летний голкипер провёл 6 встреч, одержав победу лишь в одной из них. Его коэффициент надёжности составил 87,5%. Кинкейд пропускал в матче 4,24 шайбы. В прошедшем сезоне голкипер играл в АХЛ за «Лаваль Рокет». Принял участие в 13 встречах, одержав победы в трёх из них. В среднем за матч американский вратарь пропускал 3,44 шайбы, а его коэффициент надёжности составил 87,6.

В НХЛ с сезона-2012/2013 до сезона-2018/2019 выступал за «Нью-Джерси Дэвилз».

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