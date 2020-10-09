«Флорида» подписала однолетний контракт на $ 2,25 млн с форвардом Веннбергом

26-летний нападающий Александер Веннберг подписал контракт с «Флоридой Пантерз», сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».



Соглашение подписано на один год, за который хоккеист получит $ 2,25 млн.



Напомним, Веннберг был выставлен «Коламбус Блю Джекетс» на драфт отказов. У форварда оставалось три года по контракту с зарплатой $ 4,9 млн. Соглашение было подписано в 2017 году.



В минувшем сезоне нападающий принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На его счету 5 голов и 17 результативных передач при показателе полезности «-5» и 16 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард набрал 5 (3+2) очков в 10 матчах.



Ранее «Блю Джекетс» подписал двухлетний контракт с Максом Доми. Форвард был обменян в «Коламбус» из «Монреаль Канадиенс». В обратном направлении проследовал форвард Джош Андерсон. Кроме того, «Блю Джекетс» получили выбор в третьем раунде драфта-2020. Доми в свою очередь был ограниченно свободным агентом.

«Коламбус» выставит Веннберга на драфт отказов, чтобы выкупить контракт