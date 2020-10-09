Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Стало известно, сколько заработает Худобин за каждый сезон в «Далласе»

Стало известно, сколько заработает Худобин за каждый сезон в «Далласе»
Хоккей / НХЛ 0

Стала известна точная заработная плата 34-летнего российского голкипера Антона Худобина. За три года в «Даллас Старз» вратарь заработает $ 10 млн, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

За первый сезон Худобин заработает $ 2,5 млн, за второй и третий — по $ 3,75 млн.

Прежде сообщалось, что заработная плата российского стража ворот составит $ 10,5 млн.

Напомним, голкипер Антон Худобин подписал новое соглашение с «Далласом» на три года.

В прошедшем плей-офф НХЛ 34-летний Антон Худобин одержал 14 побед в 25 матчах при 91,7 процента отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,69.

Россиянин стал лучшим голкипером регулярного чемпионата НХЛ по проценту отражённых бросков — 93%. За карьеру в НХЛ Худобин провёл 218 матчей, отражая 92% бросков. Выступал за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».

Худобин подписал трёхлетний контракт с «Далласом» на $ 10 млн
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020